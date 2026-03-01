फ्री फायर मॅक्समध्ये अनटेम्ड बीट फिस्ट हा नवीन ईव्हेंट सुरु झाला आहे.
अनटेम्ड बीट फिस्ट हा एक फेडेड व्हिल ईव्हेंट आहे.
हा नवीन ईव्हेंट गेममध्ये पुढील 13 दिवसांसाठी सुरु असणार आहे.
या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना टीम बूस्टर आणि सुपर लॅग पॉकेट सारखे रिवॉर्ड्स मिळणार आहे.
अनटेम्ड बीट फिस्ट हा फ्री फायर मॅक्स प्लेअर्ससाठी एक आकर्षक ईव्हेंट आहे.
ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे.
ईव्हेंटमध्ये स्पिन करायचे असेल तर प्लेअर्सना डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहे.
होम स्क्रिनवरील स्टोअर सेक्शनवर प्लेअर्सना या ईव्हेंटचा बॅनर दिसेल.
