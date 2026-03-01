फ्री फायर मॅक्समध्ये नव्या ईव्हेंटची एंट्री 

Science Technology

1 March 2026

Author:  हर्षदा जाधव

फ्री फायर मॅक्समध्ये अनटेम्ड बीट फिस्ट हा नवीन ईव्हेंट सुरु झाला आहे. 

फ्री फायर मॅक्स

Picture Credit: Pinterest

फेडेड व्हिल ईव्हेंट

अनटेम्ड बीट फिस्ट हा एक फेडेड व्हिल ईव्हेंट आहे. 

Picture Credit: Pinterest

हा नवीन ईव्हेंट गेममध्ये पुढील 13 दिवसांसाठी सुरु असणार आहे.

नवीन ईव्हेंट

Picture Credit: Pinterest

या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना टीम बूस्टर आणि सुपर लॅग पॉकेट सारखे रिवॉर्ड्स मिळणार आहे. 

सुपर लॅग पॉकेट

Picture Credit: Pinterest

अनटेम्ड बीट फिस्ट हा फ्री फायर मॅक्स प्लेअर्ससाठी एक आकर्षक ईव्हेंट आहे. 

फ्री फायर मॅक्स प्लेअर्स

\Picture Credit: Pinterest

ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे.

स्पिन करा

Picture Credit: Pinterest

ईव्हेंटमध्ये स्पिन करायचे असेल तर प्लेअर्सना डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहे.

डायमंड्स खर्च करा

Picture Credit: Pinterest

होम स्क्रिनवरील स्टोअर सेक्शनवर प्लेअर्सना या ईव्हेंटचा बॅनर दिसेल. 

ईव्हेंटचा बॅनर

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा