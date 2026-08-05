 जुलैमध्ये 1.18 लाखांहून अधिक बाईक्सची विक्री

Automobile

05 Aug 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

विक्रीचा नवा विक्रम!

Royal Enfield ने जुलै 2026 मध्ये एकूण 1.18 लाखांहून अधिक मोटरसायकलींची विक्री करत दमदार कामगिरी नोंदवली.

Picture Credit: royalenfield

मागणी कायम

350cc आणि 650cc सेगमेंटमधील लोकप्रिय मॉडेल्समुळे कंपनीची विक्री सातत्याने वाढत आहे.

Picture Credit: royalenfield

देशांतर्गत विक्रीत वाढ

भारतातील ग्राहकांकडून Classic 350, Hunter 350 आणि Bullet 350 ला मोठी पसंती मिळत आहे.

Picture Credit: royalenfield

निर्यातीतही चांगली कामगिरी

विदेशी बाजारपेठांमध्येही Royal Enfield च्या बाइक्सची मागणी वाढत असल्याचे कंपनीच्या आकडेवारीत दिसून आले.

Picture Credit: royalenfield

कोणत्या बाईक्स सर्वाधिक लोकप्रिय?

Classic 350, Hunter 350, Bullet 350 आणि Guerrilla 450 या मॉडेल्सना ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

Picture Credit: royalenfield

नवीन लाँचचा फायदा

गेल्या काही महिन्यांत सादर झालेल्या नवीन मॉडेल्स आणि अपडेट्समुळे कंपनीची विक्री आणखी मजबूत झाली आहे.

Picture Credit: royalenfield

उत्पादन क्षमतेत वाढ

वाढत्या मागणीला प्रतिसाद देण्यासाठी Royal Enfield उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर भर देत आहे.

Picture Credit: royalenfield

स्पर्धकांवर दबदबा

मिडलवेट मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये Royal Enfield ने आपले वर्चस्व कायम राखले आहे.

Picture Credit: royalenfield

पुढे काय?

आगामी महिन्यांत नवीन मॉडेल्स आणि वाढती मागणी यामुळे Royal Enfield ची विक्री आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Picture Credit: royalenfield

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