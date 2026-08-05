Royal Enfield ने जुलै 2026 मध्ये एकूण 1.18 लाखांहून अधिक मोटरसायकलींची विक्री करत दमदार कामगिरी नोंदवली.
Picture Credit: royalenfield
350cc आणि 650cc सेगमेंटमधील लोकप्रिय मॉडेल्समुळे कंपनीची विक्री सातत्याने वाढत आहे.
Picture Credit: royalenfield
भारतातील ग्राहकांकडून Classic 350, Hunter 350 आणि Bullet 350 ला मोठी पसंती मिळत आहे.
Picture Credit: royalenfield
विदेशी बाजारपेठांमध्येही Royal Enfield च्या बाइक्सची मागणी वाढत असल्याचे कंपनीच्या आकडेवारीत दिसून आले.
Picture Credit: royalenfield
Classic 350, Hunter 350, Bullet 350 आणि Guerrilla 450 या मॉडेल्सना ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
Picture Credit: royalenfield
गेल्या काही महिन्यांत सादर झालेल्या नवीन मॉडेल्स आणि अपडेट्समुळे कंपनीची विक्री आणखी मजबूत झाली आहे.
Picture Credit: royalenfield
वाढत्या मागणीला प्रतिसाद देण्यासाठी Royal Enfield उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर भर देत आहे.
Picture Credit: royalenfield
मिडलवेट मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये Royal Enfield ने आपले वर्चस्व कायम राखले आहे.
Picture Credit: royalenfield
आगामी महिन्यांत नवीन मॉडेल्स आणि वाढती मागणी यामुळे Royal Enfield ची विक्री आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Picture Credit: royalenfield