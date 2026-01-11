लाखांची सूट देऊन  सुद्धा Kawasaki ची  ही बाईक महागच!

Autmobile

11 January 2026

Author:  मयुर नवले

भारतात स्पोर्ट्स बाईकबद्दल नेहमीच ग्राहकांमध्ये कुतूहल असते.

स्पोर्ट्स बाईक 

Picture Credit: Pinterest

यात कावासाकीच्या बाईक  विशेष लोकप्रिय.

कावासाकी

Kawasaki Ninja सिरीजच्या बाईक तर स्पोर्ट्स बाईक सेगमेंटमध्ये जास्त लोकप्रिय आहेत.

कावासाकी निन्जा 

नुकतेच कंपनीने त्यांच्या Ninja बाईकवर जानेवारी 2026 मध्ये विशेष सूट दिली आहे.

दमदार सूट 

या बाईकवर थेट 2.5 लाखांपर्यंतची सूट मिळत आहे. 

Ninja ZX-10R

तरी देखील Ninja ZX-10R ची किंमत 18.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे.

तरी बाईक महागच!

यासोबतच अन्य निन्जा बाईकवर देखील कंपनी डिस्काउंट देत आहे.

अन्य बाईकवर देखील डिस्काउंट

बाईक खरेदी करण्यापूर्वी आपल्या जवळच्या Kawasaki डीलरशिपकडून ऑफरची माहितीची पुष्टी करा.

लक्षात ठेवा

