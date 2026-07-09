Nissan Tekton मध्ये मोठी फ्रंट ग्रिल, LED DRLs, मस्क्युलर बॉडी आणि 19-इंच अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत. SUV ला प्रीमियम आणि दमदार लूक मिळतो.
Picture Credit: Nissan
SUV मध्ये 1.0-लिटर Turbo Petrol आणि 1.3-लिटर Turbo Petrol इंजिनचे पर्याय उपलब्ध आहेत. Manual आणि Automatic गिअरबॉक्सची निवड करता येते.
Picture Credit: Nissan
मोठा 12.3-इंच टचस्क्रीन, 10.1-इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay, तसेच Panoramic Sunroof मिळते.
Picture Credit: Nissan
6 Airbags, Level-2 ADAS, 360° Camera, Electronic Stability Control (ESC) आणि Advanced Driver Assistance Features देण्यात आले आहेत.
Picture Credit: Nissan
Nissan Tekton ची एक्स-शोरूम किंमत ₹10.99 लाखांपासून सुरू होते. टॉप व्हेरिएंटची किंमत ₹18.99 लाखांपर्यंत जाते.
Picture Credit: Nissan
भारतीय बाजारात Tekton ची थेट स्पर्धा Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Honda Elevate आणि Renault Duster यांच्याशी होणार आहे.
Picture Credit: Nissan
स्टायलिश डिझाइन, आधुनिक फीचर्स, मजबूत सेफ्टी आणि टर्बो-पेट्रोल इंजिन शोधणाऱ्या SUV ग्राहकांसाठी Nissan Tekton एक आकर्षक पर्याय ठरू शकते.
Picture Credit: Nissan