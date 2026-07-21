किंमत: ₹17,999 पासून 6000mAh बॅटरी, 68W फास्ट चार्जिंग आणि 144Hz pOLED डिस्प्ले.
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किंमत: ₹21,999 पासून 7300mAh बॅटरी, 90W फास्ट चार्जिंग आणि Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर.
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किंमत: ₹17,999 पासून 7000mAh बॅटरी, 80W SUPERVOOC चार्जिंग आणि AMOLED डिस्प्ले.
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किंमत: ₹16,999 पासून 6000mAh बॅटरी, 45W फास्ट चार्जिंग आणि 120Hz AMOLED स्क्रीन.
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किंमत: ₹17,499 पासून 6000mAh बॅटरी, दमदार Exynos प्रोसेसर आणि One UI अनुभव.
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किंमत: ₹31,999 पासून 7550mAh बॅटरी, 90W फास्ट चार्जिंग आणि Snapdragon 8s Gen 4 चिप.
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किंमत: ₹21,999 पासून 6600mAh बॅटरी, 66W फास्ट चार्जिंग आणि कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले.
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₹17,000 पासून ₹32,000 पर्यंतच्या बजेटमध्ये हे स्मार्टफोन दमदार बॅटरी बॅकअप आणि फास्ट चार्जिंगचा उत्तम पर्याय ठरू शकतात.
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