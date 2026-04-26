लसणात अनेक औषधी गुणधर्म आहेत. अनेक लोक कोलेस्ट्रॉल आणि पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी सकाळी रिकाम्या पोटी लसणाच्या पाकळ्या खातात. याने वजनही नियंत्रणात राहते.
लसूण गरम असतो, त्यामुळे तो खाल्ल्यानंतर शरीराचे तापमान वाढते. अशा स्थितीत उन्हाळ्यात आरोग्य बिघडू शकते. अनेकदा शरीराचे तापमान वाढल्यामुळे त्वचेवर पुरळ उठतात किंवा पुरळांसारख्या ॲलर्जी होऊ शकतात.
उन्हाळ्यात लसूण खाल्ल्याने पित्ताचे संतुलन बिघडू शकते. खरं तर त्यात फ्रुक्टन नावाचे रसायन असते, ज्यामुळे पोटात जळजळ, गॅस, पोट फुगणे आणि ॲसिडिटी वाढते.
तीव्र पोटदुखीचा त्रासही होऊ शकतो. ज्या लोकांना आधीच बद्धकोष्ठतेचा त्रास आहे त्यांनी लसूण खाणे टाळावे.
लसूण खातात त्यांना रक्तस्त्रावाचा धोका वाढू शकतो. खरं तर, त्यात रक्त पातळ करण्याचे गुणधर्म असतात. यामुळे नाक किंवा कानातून रक्त येऊ शकते.
जर एखादी व्यक्ती आधीच रक्त पातळ करणारी औषधे घेत असेल, तर त्याने लसणापासून दूर राहावे. रक्तस्त्राव धोकादायक ठरू शकतो.
उष्ण हवामान किंवा उष्माघातामुळे या ऋतूत अनेकदा डोकेदुखी होते. बाहेरून आल्यावर थंड पाणी प्यायल्यास किंवा चेहरा धुतल्यास देखील असे होऊ शकते.
