Noise REP Fitness Tracker; Smartwatch पेक्षा किती वेगळा?

Science Technology

9 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

Noise REP मध्ये पारंपरिक डिस्प्ले नाही. त्यामुळे तो हलका, आरामदायी आणि दिवसभर हातात घालण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे.

स्क्रीनशिवाय स्मार्ट अनुभव

Picture Credit: Gonoise

तुमच्या झोप, दैनंदिन हालचाली आणि रिकव्हरीच्या डेटाचे विश्लेषण करून AI वैयक्तिक हेल्थ इनसाइट्स देते.

AI Health Insights

Picture Credit: Gonoise

Heart Rate, Blood Oxygen (SpO₂), Stress, Sleep आणि इतर महत्त्वाचे हेल्थ मेट्रिक्स सतत मॉनिटर करता येतात.

दिवसभर हेल्थ ट्रॅकिंग

Picture Credit: Gonoise

Walking, Running आणि Cycling यांसारख्या अनेक अ‍ॅक्टिव्हिटीज ट्रॅक करता येतात. तसेच Workout Performance समजून घेण्यासाठी अतिरिक्त फिटनेस डेटा मिळतो.

Workout साठी उपयुक्त

Picture Credit: Gonoise

एकदा चार्ज केल्यानंतर अनेक दिवस वापरता येईल अशी बॅटरी देण्यात आली आहे. शिवाय Water Resistance मुळे रोजच्या वापरातही सोयीस्कर ठरतो.

दमदार बॅटरी

Picture Credit: Gonoise

हेल्थ डेटा आणि AI आधारित इनसाइट्स वापरण्यासाठी वेगळे मासिक सबस्क्रिप्शन घेण्याची गरज नाही.

Subscription-Free अनुभव

Picture Credit: Gonoise

Noise REP ची इंट्रोडक्टरी किंमत ₹9,999 आहे.याशिवाय ₹999 चा Pre-book Pass घेतल्यास ₹3,000 पर्यंतचा Launch Benefit मिळू शकतो.

Pre-book Offer

Picture Credit: Gonoise

या फोनची जागतिक स्तरावर घोषणा करण्यात आली आहे. भारतातील लॉन्च आणि किंमतीबाबत कंपनीकडून लवकरच अधिकृत माहिती अपेक्षित आहे.

भारतात कधी येणार?

Picture Credit: HMD

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