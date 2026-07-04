Nothing India ने Nothing Phone (4b) RCB Edition ची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन 7 जुलै रोजी लॉन्च होणार आहे.
Picture Credit: Nothing India
फोनमध्ये RCB प्रेरित Red-Black कलर थीम, खास फिनिश आणि Nothing चा सिग्नेचर ट्रान्सपरंट डिझाइन पाहायला मिळणार आहे.
Picture Credit: Nothing India
Nothing ने पुष्टी केली आहे की Phone (4b) RCB Edition मध्ये Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर मिळणार आहे. यामुळे गेमिंग, मल्टिटास्किंग आणि रोजच्या वापरात स्मूथ परफॉर्मन्सची अपेक्षा आहे.
Picture Credit: Nothing India
Nothing चा प्रसिद्ध Glyph Interface या फोनमध्येही मिळणार आहे. LED लाईट्समुळे नोटिफिकेशन्स आणि कॉल अलर्ट्स वेगळ्या पद्धतीने दिसतील.
Picture Credit: Nothing India
Nothing चा प्रसिद्ध Glyph Interface या फोनमध्येही मिळणार आहे. LED लाईट्समुळे नोटिफिकेशन्स आणि कॉल अलर्ट्स वेगळ्या पद्धतीने दिसतील.
Picture Credit: Nothing India
7 जुलै रोजी कंपनी फोनची किंमत, पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स आणि विक्रीची माहिती जाहीर करणार आहे.
Picture Credit: Flipkart
RCB थीम, Snapdragon प्रोसेसर आणि Nothing च्या युनिक डिझाइनमुळे Nothing Phone (4b) RCB Edition हा या वर्षातील चर्चेतील स्मार्टफोनपैकी एक ठरू शकतो.
Picture Credit: Flipkart