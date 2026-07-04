Nothing Phone (4b) RCB Edition – 7 जुलैला होणार लॉन्च!

Science Technology

4 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

Nothing India ने Nothing Phone (4b) RCB Edition ची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन 7 जुलै रोजी लॉन्च होणार आहे.

अधिकृत घोषणा

Picture Credit: Nothing India

फोनमध्ये RCB प्रेरित Red-Black कलर थीम, खास फिनिश आणि Nothing चा सिग्नेचर ट्रान्सपरंट डिझाइन पाहायला मिळणार आहे.

RCB Inspired Design

Picture Credit: Nothing India

Nothing ने पुष्टी केली आहे की Phone (4b) RCB Edition मध्ये Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर मिळणार आहे. यामुळे गेमिंग, मल्टिटास्किंग आणि रोजच्या वापरात स्मूथ परफॉर्मन्सची अपेक्षा आहे.

Snapdragon Processor

Picture Credit: Nothing India

Nothing चा प्रसिद्ध Glyph Interface या फोनमध्येही मिळणार आहे. LED लाईट्समुळे नोटिफिकेशन्स आणि कॉल अलर्ट्स वेगळ्या पद्धतीने दिसतील.

Glyph Interface

Picture Credit: Nothing India

Nothing चा प्रसिद्ध Glyph Interface या फोनमध्येही मिळणार आहे. LED लाईट्समुळे नोटिफिकेशन्स आणि कॉल अलर्ट्स वेगळ्या पद्धतीने दिसतील.

AI आणि Nothing OS

Picture Credit: Nothing India

7 जुलै रोजी कंपनी फोनची किंमत, पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स आणि विक्रीची माहिती जाहीर करणार आहे.

लॉन्चची प्रतीक्षा

Picture Credit: Flipkart

RCB थीम, Snapdragon प्रोसेसर आणि Nothing च्या युनिक डिझाइनमुळे Nothing Phone (4b) RCB Edition हा या वर्षातील चर्चेतील स्मार्टफोनपैकी एक ठरू शकतो.

निष्कर्ष

Picture Credit: Flipkart

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