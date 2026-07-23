Stark Future ने VARG Factory Edition सादर केली आहे. ही लिमिटेड एडिशन इलेक्ट्रिक Motocross/Enduro बाइक थेट रेसिंगसाठी तयार करण्यात आली आहे. फक्त 500 हँड-बिल्ट युनिट्स उपलब्ध असतील.
Picture Credit: starkfuture
या इलेक्ट्रिक बाइकमध्ये 80hp पर्यंत पॉवर मिळते. त्यामुळे ती पारंपरिक 450cc Motocross बाइक्सना तगडी टक्कर देण्याची क्षमता ठेवते.
Picture Credit: starkfuture
VARG Factory Edition मध्ये कंपनीच्या रेस टीमप्रमाणेच Premium KYB Factory A-Kit Suspension आणि उच्च दर्जाचे रेसिंग पार्ट्स देण्यात आले आहेत.
Picture Credit: starkfuture
हलक्या वजनाच्या चेसिसमुळे ही बाइक ट्रॅकवर वेगवान प्रतिसाद देते. उंच उड्या, तीव्र वळणे आणि खडबडीत ट्रॅकवरही चांगले नियंत्रण मिळते.
Picture Credit: starkfuture
Stark VARG प्लॅटफॉर्ममध्ये मोठी 7.2kWh बॅटरी वापरण्यात आली आहे. त्यामुळे लांब राइड आणि सातत्यपूर्ण परफॉर्मन्स मिळण्यास मदत होते.
Picture Credit: starkfuture
बाइकमध्ये विविध Ride Modes, स्मार्ट सेटिंग्ज आणि मोबाईल कनेक्टिव्हिटीची सुविधा आहे. रायडर आपल्या गरजेनुसार परफॉर्मन्स सानुकूल करू शकतो.
Picture Credit: starkfuture
ही Factory Edition सर्वांसाठी नाही. कंपनी केवळ 500 हँड-बिल्ट बाइक्स तयार करणार असल्याने तिचे एक्सक्लुझिव्ह आकर्षण वाढले आहे.
Picture Credit: starkfuture
Stark VARG Factory Edition ची स्पर्धा KTM SX-E, Honda CRF450R, Yamaha YZ450F आणि इतर प्रीमियम Motocross मॉडेल्सशी मानली जाते. तिचा फोकस रेसिंग आणि ऑफ-रोड परफॉर्मन्सवर आहे.
Picture Credit: starkfuture
Stark VARG Factory Edition ची किंमत €16,990 (सुमारे ₹17 लाख) पासून सुरू होते. अंतिम किंमत देश, कर आणि स्थानिक शुल्कानुसार बदलू शकते.
Picture Credit: starkfuture
जर तुम्हाला प्रोफेशनल Motocross किंवा Enduro रायडिंगचा अनुभव हवा असेल, तर Stark VARG Factory Edition हा अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: starkfuture