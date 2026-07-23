80hp पॉवर, 7.2kWh बॅटरी; Stark VARG Factory Edition बद्दल जाणून घ्या 10 खास गोष्टी

Automobile

23 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Stark Future ने VARG Factory Edition सादर केली आहे. ही लिमिटेड एडिशन इलेक्ट्रिक Motocross/Enduro बाइक थेट रेसिंगसाठी तयार करण्यात आली आहे. फक्त 500 हँड-बिल्ट युनिट्स उपलब्ध असतील.

Factory Edition ची दमदार एंट्री

Picture Credit: starkfuture

या इलेक्ट्रिक बाइकमध्ये 80hp पर्यंत पॉवर मिळते. त्यामुळे ती पारंपरिक 450cc Motocross बाइक्सना तगडी टक्कर देण्याची क्षमता ठेवते.

80hp ची जबरदस्त पॉवर

Picture Credit: starkfuture

VARG Factory Edition मध्ये कंपनीच्या रेस टीमप्रमाणेच Premium KYB Factory A-Kit Suspension आणि उच्च दर्जाचे रेसिंग पार्ट्स देण्यात आले आहेत.

Factory Race स्पेसिफिकेशन

Picture Credit: starkfuture

हलक्या वजनाच्या चेसिसमुळे ही बाइक ट्रॅकवर वेगवान प्रतिसाद देते. उंच उड्या, तीव्र वळणे आणि खडबडीत ट्रॅकवरही चांगले नियंत्रण मिळते.

हलकी पण दमदार

Picture Credit: starkfuture

Stark VARG प्लॅटफॉर्ममध्ये मोठी 7.2kWh बॅटरी वापरण्यात आली आहे. त्यामुळे लांब राइड आणि सातत्यपूर्ण परफॉर्मन्स मिळण्यास मदत होते.

बॅटरी आणि परफॉर्मन्स

Picture Credit: starkfuture

बाइकमध्ये विविध Ride Modes, स्मार्ट सेटिंग्ज आणि मोबाईल कनेक्टिव्हिटीची सुविधा आहे. रायडर आपल्या गरजेनुसार परफॉर्मन्स सानुकूल करू शकतो.

स्मार्ट टेक्नॉलॉजी

Picture Credit: starkfuture

ही Factory Edition सर्वांसाठी नाही. कंपनी केवळ 500 हँड-बिल्ट बाइक्स तयार करणार असल्याने तिचे एक्सक्लुझिव्ह आकर्षण वाढले आहे.

मर्यादित उत्पादन

Picture Credit: starkfuture

Stark VARG Factory Edition ची स्पर्धा KTM SX-E, Honda CRF450R, Yamaha YZ450F आणि इतर प्रीमियम Motocross मॉडेल्सशी मानली जाते. तिचा फोकस रेसिंग आणि ऑफ-रोड परफॉर्मन्सवर आहे.

कोणाला देईल टक्कर?

Picture Credit: starkfuture

Stark VARG Factory Edition ची किंमत €16,990 (सुमारे ₹17 लाख) पासून सुरू होते. अंतिम किंमत देश, कर आणि स्थानिक शुल्कानुसार बदलू शकते.

किंमत किती?

Picture Credit: starkfuture

जर तुम्हाला प्रोफेशनल Motocross किंवा Enduro रायडिंगचा अनुभव हवा असेल, तर Stark VARG Factory Edition हा अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक पर्याय ठरू शकतो.

कोणासाठी आहे ही बाइक?

Picture Credit: starkfuture

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