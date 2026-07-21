Norton Atlas भारतात येण्यास सज्ज! लवकरच सुरू होणार बुकिंग

Automobile

21 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

ब्रिटिश प्रीमियम मोटरसायकल ब्रँड Norton भारतात Atlas मोटरसायकल आणण्याच्या तयारीत आहे.

Norton Atlas India

Picture Credit: nortonmotorcycles

कंपनीकडून अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नसली तरी, Atlas साठी बुकिंग लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

बुकिंगला लवकरच सुरुवात

Picture Credit: nortonmotorcycles

Norton Atlas चे उत्पादन TVS Motor च्या होसूर येथील प्रकल्पात केले जाणार असून, येथूनच निर्यातही होणार आहे.

भारतात होणार उत्पादन

Picture Credit: nortonmotorcycles

या बाईकमध्ये 585cc, लिक्विड-कूल्ड, पॅरलल-ट्विन इंजिन देण्यात आले आहे, जे दमदार परफॉर्मन्ससाठी ओळखले जाते.

दमदार इंजिन

Picture Credit: nortonmotorcycles

Atlas आणि Atlas GT अशा दोन व्हेरिएंटमध्ये ही बाईक सादर केली जाणार असून, दोन्हींची राइडिंग शैली वेगळी असेल.

दोन व्हेरिएंट

Picture Credit: nortonmotorcycles

भारतीय बाजारात Norton Atlas ची किंमत ₹5.5 लाख ते ₹6.5 लाख (एक्स-शोरूम) दरम्यान असण्याची शक्यता आहे.

संभाव्य किंमत

Picture Credit: nortonmotorcycles

ही बाईक Triumph Tiger Sport 660, Kawasaki Versys 650 आणि इतर मिडलवेट प्रीमियम मोटरसायकल्सना टक्कर देऊ शकते.

कोणाशी होणार स्पर्धा?

Picture Credit: nortonmotorcycles

लाँग-डिस्टन्स टूरिंग, दमदार इंजिन आणि प्रीमियम ब्रँड शोधणाऱ्या रायडर्ससाठी Norton Atlas आकर्षक पर्याय ठरू शकते.

कोणासाठी योग्य?

Picture Credit: nortonmotorcycles

Norton च्या भारतातील पुनरागमनाकडे बाइकप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. बुकिंग सुरू झाल्यानंतर या प्रीमियम मोटरसायकलबद्दल अधिकृत माहिती समोर येईल.

Final Takeaway

Picture Credit: nortonmotorcycles

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