ब्रिटिश प्रीमियम मोटरसायकल ब्रँड Norton भारतात Atlas मोटरसायकल आणण्याच्या तयारीत आहे.
Picture Credit: nortonmotorcycles
कंपनीकडून अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नसली तरी, Atlas साठी बुकिंग लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
Picture Credit: nortonmotorcycles
Norton Atlas चे उत्पादन TVS Motor च्या होसूर येथील प्रकल्पात केले जाणार असून, येथूनच निर्यातही होणार आहे.
Picture Credit: nortonmotorcycles
या बाईकमध्ये 585cc, लिक्विड-कूल्ड, पॅरलल-ट्विन इंजिन देण्यात आले आहे, जे दमदार परफॉर्मन्ससाठी ओळखले जाते.
Picture Credit: nortonmotorcycles
Atlas आणि Atlas GT अशा दोन व्हेरिएंटमध्ये ही बाईक सादर केली जाणार असून, दोन्हींची राइडिंग शैली वेगळी असेल.
Picture Credit: nortonmotorcycles
भारतीय बाजारात Norton Atlas ची किंमत ₹5.5 लाख ते ₹6.5 लाख (एक्स-शोरूम) दरम्यान असण्याची शक्यता आहे.
Picture Credit: nortonmotorcycles
ही बाईक Triumph Tiger Sport 660, Kawasaki Versys 650 आणि इतर मिडलवेट प्रीमियम मोटरसायकल्सना टक्कर देऊ शकते.
Picture Credit: nortonmotorcycles
लाँग-डिस्टन्स टूरिंग, दमदार इंजिन आणि प्रीमियम ब्रँड शोधणाऱ्या रायडर्ससाठी Norton Atlas आकर्षक पर्याय ठरू शकते.
Picture Credit: nortonmotorcycles
Norton च्या भारतातील पुनरागमनाकडे बाइकप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. बुकिंग सुरू झाल्यानंतर या प्रीमियम मोटरसायकलबद्दल अधिकृत माहिती समोर येईल.
Picture Credit: nortonmotorcycles