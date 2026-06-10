तुम्हाला तुमचे Instagram फॉलोअर्स वाढत नसल्याची चिंता वाटत आहे.
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तर काही उपयुक्त टिप्स फॉलो केल्यास मदत होऊ शकते.
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तुम्हाला तुमचे फॉलोअर्स वाढवायचे असतील तर तुम्हाला काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.
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एक चांगला प्रोफाइल फोटो लावा, तुमच्या बायकोमध्ये अचूक माहिती द्या आणि लक्षात राहील असे युझरनेम तयार करा.
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क्रिएटिव्ह पोस्ट शेअर करताना चांगले कॅप्शन लिहा.
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चांगले व्हिडिओ शेअर करा.
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फॉलोअर्सच्या संपर्कात राहण्यासाठी आठवड्यातून ३ ते ४ वेळा पोस्ट शेअर करा.
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योग्य हॅशटॅग खूप महत्त्वाचे आहेत, संबंधित आणि ट्रेंडिंग हॅशटॅग वापरा.
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कमेंट्सना नक्की प्रतिसाद द्या आणि थेट मेसेजमध्ये (DMs) विारलेल्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याची चूक करु नका.
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