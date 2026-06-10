लोक करतात ही चूक; म्हणून Instagram Followers वाढत नाहीत

Science Technology

11 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

फॉलोअर्स का वाढत नाहीत?

तुम्हाला तुमचे Instagram फॉलोअर्स वाढत नसल्याची चिंता वाटत आहे. 

Picture Credit:  pinterest

फॉलो करा या टिप्स

तर काही उपयुक्त टिप्स फॉलो केल्यास मदत होऊ शकते.

Picture Credit:  pinterest

ही आहे पद्धत

तुम्हाला तुमचे फॉलोअर्स वाढवायचे असतील तर तुम्हाला काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.

Picture Credit:  pinterest

एक चांगला प्रोफाइल फोटो लावा, तुमच्या बायकोमध्ये अचूक माहिती द्या आणि लक्षात राहील असे युझरनेम तयार करा.

प्रोफाइल आकर्षक बनवा

Picture Credit:  pinterest

क्रिएटिव्ह पोस्ट शेअर करताना चांगले कॅप्शन लिहा.

उत्तम दर्जाचे फोटो 

Picture Credit:  pinterest

चांगले व्हिडिओ शेअर करा.

व्हिडिओ

Picture Credit:  pinterest

फॉलोअर्सच्या संपर्कात राहण्यासाठी आठवड्यातून ३ ते ४ वेळा पोस्ट शेअर करा. 

नियमितपणे पोस्ट करा

Picture Credit:  pinterest

योग्य हॅशटॅग खूप महत्त्वाचे आहेत, संबंधित आणि ट्रेंडिंग हॅशटॅग वापरा.

हॅशटॅग वापरा

Picture Credit:  pinterest

कमेंट्सना नक्की प्रतिसाद द्या आणि थेट मेसेजमध्ये (DMs) विारलेल्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याची चूक करु नका.

युजर्सची संपर्क साधा

Picture Credit:  pinterest

स्नॅपचॅट स्ट्रीक तुटण्याची चिंता सोडा.. वापरा हे सोपे मार्ग

पुढे वाचा