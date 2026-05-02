फक्त टक्केवारी नाही, तर योग्य निर्णय महत्त्वाचा

02 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

तुमची टक्केवारी

तुमची टक्केवारी तुमचे आयुष्य घडवत नाही तर तुम्ही घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा असतो.

९०% मिळालेले विद्यार्थी

तुम्हाला ९०% मिळाले म्हणून इतरांच्या सांगण्यावरुन शाखा निवडत असाल तर जरा थांबा.

६०% मिळालेले विद्यार्थी

तुम्हाला ६०% मिळाले म्हणून आयुष्य संपले असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही चूक करत आहात.

तुमची टक्केवारी तुमचे आयु्ष्य घडवत नाही. हे लक्षात ठेवा. 

सत्य परिस्थिती

कोणताही निर्णय घेण्याची घाई करु नका. तुम्ही तुमचे माइंड सेट करा. तुमचे मार्क्स नाही तर आवड महत्त्वाची आहे.

Mindset करा

हा केवळ तुम्ही दिलेल्या परिक्षेचा निकाल आहे. पण, तुम्ही Mindset करुन निर्णय घेतल्यास तुमचे आयुष्य सेट होईल.

यासाठी काय कराल?

तुम्ही मार्क्स पेक्षा तुम्हाला ज्यात आवड आहे, ते क्षेत्र निवडा. ९० टक्के मिळाले म्हणून डॉक्टर इंजिनिअर होणे गरजेचे नसते.

डॉक्टर इंजिनिअर

तुम्हाला कमी मार्क्स मिळाले म्हणून रडत बसू नका. तुम्हाला आयुष्यात काय करायचे आहे, आणि आवड कशात अधिक आहे. मार्केटचा अंदाज घेऊन निर्णय घ्या.

लक्षात ठेवा

तुम्ही तुमचा निर्णय घ्या. Comfort Zone मध्ये राहू नका. नवीन संधी शोधा आणि रोज थोड स्वत: improve केलात की आपल्याला यश नक्की मिळते.

निर्णय स्वत: घ्या

