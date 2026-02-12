Nothing कंपनीच्या CMF Buds 2 वर धमाकेदार ऑफर
3 हजार रुपयांचे इअरबड्स कसे मिळणार फक्त 99 रुपयांत?
या ऑफरचा लाभ तुम्ही घेऊ शकता Flipkart वर
आता प्रश्न हा आहे की, तुम्ही हे डिस्काउंट कसे मिळवाल?
Nothing 14 फेब्रुवारीला बँगलोरमध्ये पहिले फ्लॅगशिप स्टोअर सुरु करत आहे
याच स्टोअर ओपनिंगच्या सेलिब्रेशनच्या निमित्ताने ही खास ऑफर दिली गेली आहे
ही 99 रुपयांची ऑफर फक्त स्टोअर ओपनिंगच्याच दिवशी म्हणजे 14 फेब्रुवारीलाच मिळेल
रिपोर्टनुसार, कंपनी स्टोअर ओपनिंग नंतर फक्त पहिली 99 सेंकदच ही ऑफर ठेवणार आहे
