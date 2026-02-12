फक्त 99 रुपयांत मिळणार  'या' कंपनीचे Earbuds 

Tech

12 February 2026

Author: वेद बर्वे

Nothing कंपनीच्या CMF Buds 2 वर धमाकेदार ऑफर

CMF Buds 2

Picture Credit: Samsung

3 हजार रुपयांचे इअरबड्स कसे मिळणार फक्त 99 रुपयांत?

2,999 रुपये किंमत

Picture Credit: Nothing

या ऑफरचा लाभ तुम्ही घेऊ शकता Flipkart वर

फ्लिपकार्ट ऑफर

Picture Credit: Pinterest

आता प्रश्न हा आहे की, तुम्ही हे डिस्काउंट कसे मिळवाल?

ऑफर कशी मिळवाल?

Picture Credit: Pinterest

Nothing 14 फेब्रुवारीला बँगलोरमध्ये  पहिले फ्लॅगशिप स्टोअर सुरु करत आहे

फ्लॅगशिप स्टोअर

Picture Credit: Pinterest

याच स्टोअर ओपनिंगच्या सेलिब्रेशनच्या निमित्ताने ही खास ऑफर दिली गेली आहे

सेलिब्रेशन ऑफर

Picture Credit: Pinterest

ही 99 रुपयांची ऑफर फक्त  स्टोअर ओपनिंगच्याच दिवशी म्हणजे 14 फेब्रुवारीलाच मिळेल

त्वरा करा

Picture Credit: Pinterest

रिपोर्टनुसार, कंपनी स्टोअर ओपनिंग नंतर फक्त पहिली 99 सेंकदच ही ऑफर ठेवणार आहे

99 सेकंद, 99 रुपये

Picture Credit: Pinterest

