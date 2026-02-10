नथिंग लवकरच भारतात फोन 4a सीरीज लाँच करणार आहे.
या सिरीजमध्ये फोन 4a आणि फोन 4a Pro या मॉडेल्सचा समावेश असणार आहे.
या स्मार्टफोनचा सिरीजचा एक टिझर सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे.
कंपनी सध्या आगामी स्मार्टफोन सिरीजच्या लाँचिंगची तयारी करत आहे.
नथिंग फोन 4ए आणि फोन 4ए प्रो काही सर्टिफिकेशन वेबसाइटवर देखील लिस्ट झाला आहे.
फोन 4a ची किंमत सुमारे 43,000 रुपये असू शकतो.
नथिंग फोन 4ए 12GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला जाऊ शकतो.
फोन 4ए प्रो 49,000 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केला जाऊ शकतो.
