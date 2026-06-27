लॅपटॉप दुरुस्तीचा खर्च आता आधीच कळणार! 

Science Technology

27 June, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

ASUS ने ग्राहकांसाठी Part Price Checker हे ऑनलाइन टूल उपलब्ध केले आहे. यामुळे लॅपटॉपच्या स्पेअर पार्ट्सची किंमत सर्व्हिस सेंटरमध्ये जाण्यापूर्वीच समजू शकते.

ASUS ची नवी सुविधा

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हे टूल लॅपटॉपमधील विविध ओरिजिनल पार्ट्सची अंदाजे किंमत दाखवते. त्यामुळे दुरुस्तीचा खर्च आधीच समजतो आणि निर्णय घेणे सोपे होते.

काय आहे हे टूल?

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ASUS च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन आपल्या लॅपटॉपचा Serial Number टाका. त्यानंतर संबंधित मॉडेलसाठी उपलब्ध स्पेअर पार्ट्सची माहिती आणि किंमत दिसते.

कसे वापराल?

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या टूलद्वारे स्क्रीन, बॅटरी, कीबोर्ड, टचपॅड, चार्जिंगशी संबंधित पार्ट्स आणि इतर ओरिजिनल स्पेअर पार्ट्सची किंमत पाहता येते.

कोणते पार्ट्स तपासता येतील?

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रिपेअरचा खर्च आधीच कळत असल्याने अनपेक्षित खर्चाचा धक्का बसत नाही. तसेच खर्चाची तुलना करून योग्य निर्णय घेता येतो.

ग्राहकांना काय फायदा?

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ओरिजिनल पार्ट्सची अधिकृत किंमत उपलब्ध असल्याने जास्त पैसे आकारले जात आहेत का, याची ग्राहक स्वतः पडताळणी करू शकतात.

फसवणुकीची शक्यता कमी

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सर्व्हिस सेंटरमध्ये जाण्यापूर्वीच आवश्यक माहिती मिळाल्याने वेळ वाचतो आणि दुरुस्तीचे नियोजन करणे सोपे होते.

वेळ आणि पैशांची बचत

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ASUS आणि ROG लॅपटॉप वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी हे टूल विशेष उपयुक्त आहे. लॅपटॉप दुरुस्ती अधिक पारदर्शक आणि सोपी करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

कोणासाठी उपयुक्त?

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