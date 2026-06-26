Apple ने जून 2026 मध्ये काही MacBook मॉडेल्सच्या किंमती वाढवल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना आता अधिक खर्च करावा लागू शकतो.
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निवडक MacBook Air आणि MacBook Pro मॉडेल्सच्या किंमतीत वाढ दिसून आली आहे. मॉडेलनुसार वाढीचे प्रमाण वेगळे असू शकते.
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उत्पादन खर्च, आयात शुल्क, पुरवठा साखळीतील बदल आणि जागतिक बाजारातील परिस्थिती यांचा किंमतीवर परिणाम झाला आहे.
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iPad १५ हजार, iPadmini २० हजार, iPad Air 11 २५ हजार, iPad Air 13 ३५ हजार, iPad Pro11 ४० हजार आणि iPad Pro13 किंमत ७० हजारने वाढली.
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MacBook Air आणि MacBook Pro व्हेरियंट्सच्या किंमती वाढल्या. खरेदीपूर्वी नवीन किंमत तपासणे आवश्यक आहे.
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शिक्षण आणि ऑनलाइन कामासाठी MacBook वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता अधिक बजेटची गरज भासू शकते.
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उत्तम परफॉर्मन्स, कमी बॅटरी वापर आणि AI क्षमतांमुळे MacBook ची लोकप्रियता कायम आहे.
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सणासुदीच्या ऑफर्स, एक्स्चेंज बोनस आणि EMI पर्यायांचा लाभ घेतल्यास किंमतवाढीचा परिणाम कमी होऊ शकतो.
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MacBook महाग वाटत असल्यास Windows आधारित प्रीमियम लॅपटॉप्सचा विचार करता येऊ शकतो.
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किंमत वाढूनही Apple च्या ब्रँड व्हॅल्यू आणि ग्राहकांचा विश्वास यामुळे मागणी कायम राहू शकते.
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MacBook खरेदी करण्यापूर्वी नवीन किंमती, ऑफर्स आणि उपलब्ध डिस्काउंट्सची तुलना करा. त्यामुळे चांगली डील मिळू शकते.
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