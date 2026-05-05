१ लाखात बेस्ट ऑप्शन. कमी बजेटमध्ये पॉवरफुल आणि स्टायलिश बाईक.
सध्या मार्केटमध्ये Oben Rorr EV ची चांगलीच चर्चा होत आहे. या बाईकने अक्षरश: मार्केट हलवून टाकले आहे.
नवीन व्हेरिएंट असलेली १८०km चे मायलेज देणारी दमदार बाईक. विशेष म्हणजे ९० मिनिटांत ८०% चार्जिंग होते.
सुरुवातीची किंमत ९९,९९९ इतकी आहे. किंमत, रेंज आणि उत्तम कामगिरी यामुळे मार्केटमध्ये मोठा इम्पॅक्ट पडताना दिसत आहे.
या बाईकची मोटार पॉवरफुल असून याची बॅटरी सेफ आणि लाँग लाईफ आहे. तसेच याची स्टायईल देखील जबरदस्त आहे.
१ लाखाच्या आसपास एवढी हाय रेंज EV बाईक क्वचितच मिळते.
Revolt RV400 सारख्या बाईक्सला तोडीसतोड देणारी आहे.
जर तुम्हाला EV मध्ये पॉवर, रेंज आणि बजेट हवं असेल तर Oben Rorr ही दमदार अशी बाईक आहे.
