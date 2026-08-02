संकष्टी चतुर्थीला कोणत्या गोष्टींचा नैवेद्य दाखवावा 

Lifestyle

02 August 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

कधी आहे संकष्टी चतुर्थी 

आषाढ महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी रविवार २ ऑगस्ट रोजी आहे. या दिवशी फक्त पूर्ण दिवस उपवास करतात. 

Picture Credit: Pinterest

भगवान गणेशांचा सर्वात आवडता नैवेद्य मानला जातो. उकडीचे किंवा तळलेले मोदक अर्पण करणे शुभ मानले जाते.

मोदक 

Picture Credit: Pinterest

दूर्वा अर्पण केल्यानंतर बेसन किंवा बुंदीचे लाडू नैवेद्य म्हणून ठेवले जातात.

दूर्वा आणि लाडू

Picture Credit: Pinterest

ओले खोबरे आणि गूळ यांचा नैवेद्य गणपतीला अत्यंत प्रिय मानला जातो.

खोबरे-गूळ

Picture Credit: Pinterest

केळी, डाळिंब, सफरचंद किंवा हंगामी फळांचा नैवेद्य अर्पण करणे शुभ मानले जाते.

केळी आणि इतर फळे

Picture Credit: Pinterest

खीर किंवा पायसम

Picture Credit: Pinterest

दूध, तांदूळ आणि साखरेपासून बनवलेली खीर भक्तिभावाने अर्पण केली जाते

पंचामृत

Picture Credit: Pinterest

दूध, दही, तूप, मध आणि साखरेपासून तयार केलेले पंचामृत नैवेद्य म्हणून अर्पण करता येते.

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