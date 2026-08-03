प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर घ्यायचा विचार आहे? या दोन्ही मॉडेल्समधील फरक जाणून घ्या.
Picture Credit: Revoltmotors
Ola S1 Pro Gen 3 आधुनिक आणि फ्युचरिस्टिक डिझाइनसह येतो. Ather 450X स्पोर्टी लूक, मजबूत बिल्ड क्वालिटी आणि प्रीमियम फिनिशसाठी ओळखला जातो.
Picture Credit: Revoltmotors
Ola S1 Pro Gen 3 एका चार्जमध्ये अधिक प्रमाणित रेंज देतो. Ather 450X ची रेंजही शहरातील रोजच्या प्रवासासाठी पुरेशी आहे.
Picture Credit: Revoltmotors
फास्ट चार्जिंग सपोर्टमुळे बॅटरी कमी वेळात चार्ज करता येते. घरच्या चार्जरनेही सहज चार्जिंग करता येत असल्याने वापर अधिक सोपा होतो.
Picture Credit: Revoltmotors
Ola S1 Pro Gen 3 दमदार अॅक्सिलरेशन आणि उच्च टॉप स्पीडसाठी प्रसिद्ध आहे. Ather 450X उत्कृष्ट हँडलिंग, स्थिरता आणि स्मूथ रायडिंग अनुभव देतो.
Picture Credit: Revoltmotors
दोन्ही स्कूटर्समध्ये TFT डिस्प्ले, नेव्हिगेशन, स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी आणि OTA अपडेट्स मिळतात. मात्र सॉफ्टवेअर अनुभव आणि इंटरफेसमध्ये Ather ला अनेक रायडर्स पसंती देतात.
Picture Credit: Revoltmotors
Ola S1 Pro Gen 3 फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो. Ather 450X साठीही विस्तारित चार्जिंग नेटवर्क उपलब्ध असून शहरातील वापर अधिक सोयीचा बनतो.
Picture Credit: Revoltmotors
Revolt RVX ची प्रारंभिक एक्स-शोरूम किंमत ₹1.24 लाख (PM E-DRIVE प्रोत्साहनासह) पासून सुरू होते. अंतिम किंमत राज्य आणि शहरानुसार बदलू शकते.
Picture Credit: Revoltmotors
जास्त रेंज, दमदार परफॉर्मन्स आणि फीचर-पॅक स्कूटर हवा असेल तर Ola S1 Pro Gen 3 योग्य पर्याय आहे. उत्कृष्ट बिल्ड क्वालिटी, विश्वासार्ह सॉफ्टवेअर आणि संतुलित रायडिंग अनुभव हवा असेल तर Ather 450X निवडू शकता.
Picture Credit: Revoltmotors