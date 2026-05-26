फक्त 5 मिनिटांत जुना फोन बनेल CCTV

26 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

तुमच्या जुन्या स्मार्टफोनला सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात रुपांतरित करणे हा तुमच्या घराचे संरक्षण करण्याचा एक उत्तम आणि मोफत मार्ग आहे.

चला जाणून घेऊया की तुम्ही जुन्या फोनचा वापर करुन त्याला एका सुरक्षित कॅमेऱ्यात कसे रुपांतरित करु शकता.

सर्वप्रथम, AlfredCamera Home Security किंवा IP Webcam सारखे एखादे चांगले सुरक्षा App डाऊनलोड करा.

जुना आणि नवीन दोन्ही फोन एकाच वाय-फाय नेटवर्कला जोडा.

App इन्स्टॉल केल्यानंतर तुमच्या जुन्या फोनमध्ये लॉग इन करा आणि त्याला कॅमेरा मोडवर सेट करा.

जुना फोन कॅमेरा मोडवर आणि नवन फोन व्ह्यूअर मोडवर सेट करा.

स्पष्ट आणि सुस्पष्ट व्हिडिओ पाहण्यासाठी, जुन्या फोनच्या कॅमेऱ्याच लेन्स मायक्रोफायबर कापडाने पूर्णपणे पुसून घ्या.

फोन मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ, खोलीत किंवा महत्त्वाच्या ठिकाणी योग्य कोनात ठेवा.

फोन स्थिर ठेवण्यासाठी ट्रायपॉड किंवा फोन माउंटनचा वापर करा.

हालचाल ओळख आणि सूचना चालू करा, जेणेकरुन हालचाल झाल्यास तुम्हाला त्वरित सूचना मिळतील. 

या सोप्या स्टेप्सने तुम्ही जास्त खर्च न करता तुमच्या जुन्या फोनला स्मार्ट सीसीटीव्ही कॅमेरा बनवू शकता.

