एक Click आणि Perfect Photo! AI ची कमाल

Science Technology

17 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Smartphone Cameras

आजचे Smartphone Cameras इतके Smart झालेत. पण, त्यामागे AI किती मोठी भूमिका बजावतो?

Picture Credit: Pinterest

AI Camera म्हणजे काय?

Artificial Intelligence फोटो घेताना Scene ओळखून Camera Settings आपोआप Adjust करतं.

Picture Credit: Pinterest

Scene Detection

फोन Food, Sky, Portrait किंवा Night Scene ओळखून त्यानुसार फोटो Enhance करतो.

Picture Credit: Pinterest

AI कमी प्रकाशात अनेक फोटो combine करून Bright आणि Clear Image तयार करतं.

Night Mode ची कमाल

Picture Credit: Pinterest

AI Background Blur आणि Face Detection सुधारतं.

Portrait Photos Better कसे होतात?

Picture Credit: Pinterest

AI Digital Zoom मधील Details अधिक Clear करण्याचा प्रयत्न करतं.

Zoom Quality सुधारते

\Picture Credit: Pinterest

हात हलला तरी AI Videos Smooth दिसण्यासाठी मदत करतं.

Video Stabilization

Picture Credit: Pinterest

Skin Tone, Lighting आणि Colors AI आपोआप Optimize करतं.

Beauty Filters आणि Editing

Picture Credit: Pinterest

कधी कधी AI फोटो Over-Processed आणि Unrealistic बनवू शकतं.

पण काही तोटेही आहेत

Picture Credit: Pinterest

रात्रभर चार्जिंग केल्याने फोन खराब होतो?

पुढे वाचा