AI टूल्समुळे आपली कामं अतिशय जलद आणि अतिशय योग्य पद्धतीने पूर्ण होतात.
चॅटजीपीटीच्या मदतीने लेखन, आयडिया, ईमेल, अभ्यास क्षणात पूर्ण केला जाऊ शकतो.
रिसर्च, समरी आणि स्मार्ट उत्तरांसाठी यूजर्स गुगल जेमिनी एआयची निवड करू शकतात.
डिझाइन, प्रेझेंटेशन आणि सोशल मीडिया पोस्ट्स कॅन्व्हा एआय अगदी सहज पूर्ण करू शकते.
प्रोफेशनल ईमेल लिहीण्यासाठी आणि इंग्रजी लेखनातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी ग्रामर्ली एआयचा वापर करू शकता.
मायक्रोसॉफ्ट कॉपायलटच्या मदतीने डॉक्युमेंट, एक्सेल, प्रेझेंटेशन तयार करणे सोपे झाले आहे.
फोटोचा बॅकग्राऊंड एका क्लिकमध्ये हटविण्यासाठी Remove.bg वापरू शकता.
टेक्स्टपासून व्हिडिओ करण्यासाठी पिक्ट्री AI फायद्याचे ठरते.
