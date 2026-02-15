कंपनीने 69,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत Oneplus 13 स्मार्टफोन भारतात लाँच केला होता.
आता या स्मार्टफोनचे 12GB + 256GB व्हेरिअंट अत्यंत कमी किंमतीत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
ग्राहक ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह हा महागडा स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात.
विजय सेल्सच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर ग्राहकांना ही डिल मिळणार आहे.
Oneplus 13 च्या खरेदीवर फ्लॅट 9 हजार रुपयांचे डिस्काऊंट ऑफर केले जात आहे.
डिस्काऊंटनंतर या स्मार्टफोनची किंमत 60,999 रुपये झाली आहे.
तसेच ग्राहकांना बँक ऑफर्सअंतर्गत 3,500 रुपयांपर्यंत जास्तीची सूट मिळणार आहे.
ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर नो-कॉस्ट ईएमआय पर्याय देखील दिले जात आहेत.
