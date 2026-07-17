वनप्लसने गेल्या महिन्यात भारतात OnePlus N6 स्मार्टफोन लाँच केला होता.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
यानंतर आता कंपनी एका नवीन स्मार्टफोनवर काम करत आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीचा नवीन स्मार्टफोन OnePlus N6x या नावाने लाँच केला जाण्याची शक्यता आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीने आगामी फोनसाठी एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट देखील लाईव्ह केली आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आगामी स्मार्टफोन देशात परिचित स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्ससह एंट्री करू शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
देशात ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ॲमेझॉनद्वारे या स्मार्टफोनची विक्री केली जाणार आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
OnePlus N6x हा टेक कंपनीच्या एंट्री-लेवल N सीरीजचा दुसरा स्मार्टफोन असणार आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीने अद्याप स्मार्टफोनची लाँचिंग तारीख किंवा इतर फीचर्स जाहीर केले नाहीत.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)