OnePlus N6x कधी होणार लाँच? 

Science Technology

25 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

लाँच तारीख

OnePlus N6x भारतात 31 जुलै रोजी लाँच केला जाणार आहे. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

वनप्लस सीरीज

आगामी स्मार्टफोन वनप्लस एन सीरीजमधील दुसरा स्मार्टफोन असणार आहे. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्मार्टफोन बॅटरी

आगामी डिव्हाईसमध्ये 7,000mAh बॅटरी असू शकते. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

बॅटरी बॅकअप

कंपनीने दावा केला आहे की, डिव्हाईस 2.5 दिवसांचा बॅटरी बॅकअप देऊ शकतो. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

ग्राहक ॲमेझॉन इंडिया आणि वनप्लस इंडियावरून हा स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात. 

वनप्लस इंडिया

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

बर्गंडी रेड आणि आइस ब्लू रंगात हा स्मार्टफोन उपलब्ध असणार आहेत. 

रंग पर्याय

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

वनप्लस N6x मध्ये एका अनोख्या टेक्स्चरसह एक सपाट मागील पॅनल आहे. 

अनोखे टेक्स्चर

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल्स स्मार्टफोनच्या उजव्या बाजूला आहेत.

व्हॉल्यूम कंट्रोल्स

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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