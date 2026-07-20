Royal Enfield Classic 350 ₹1.95 लाखपासून (एक्स-शोरूम) Honda CB350 ₹2.15 लाखपासून (एक्स-शोरूम) Classic 350 ची सुरुवातीची किंमत तुलनेने कमी आहे.
Picture Credit: Pinterest
Classic 350 349cc, सिंगल-सिलेंडर इंजिन Honda CB350 348.36cc, सिंगल-सिलेंडर इंजिन दोन्ही बाईक्स जवळपास समान क्षमतेच्या इंजिनसह येतात, मात्र ट्युनिंग वेगळे आहे.
Picture Credit: Pinterest
Classic 350 कमी RPM वर दमदार टॉर्क देत आरामदायी रायडिंगचा अनुभव देते. Honda CB350 चे इंजिन अधिक रिफाइन्ड वाटते आणि हायवेवर स्मूथ कामगिरी करते.
Picture Credit: Pinterest
Classic 350 मध्ये Tripper Navigation (निवडक व्हेरिएंट), LED लाईट्स आणि सेमी-डिजिटल मीटर मिळतो. Honda CB350 मध्ये Honda Selectable Torque Control, Emergency Stop Signal आणि Bluetooth कनेक्टिव्हिटीसारखी आधुनिक फीचर्स उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: Pinterest
Classic 350 चे सस्पेन्शन आणि आरामदायी सीट लांब प्रवासात चांगला अनुभव देतात. CB350 देखील आरामदायी आहे, पण हलक्या वजनामुळे शहरात चालवणे अधिक सोपे वाटते.
Picture Credit: Pinterest
दोन्ही बाईक्स साधारण 35 ते 40 kmpl पर्यंत मायलेज देऊ शकतात. प्रत्यक्ष मायलेज रायडिंग स्टाईल आणि रस्त्याच्या परिस्थितीनुसार बदलू शकते.
Picture Credit: Pinterest
Royal Enfield Classic 350: रेट्रो स्टाईल आणि आरामदायी क्रूझिंग आवडणाऱ्यांसाठी उत्तम. Honda CB350: आधुनिक फीचर्स आणि स्मूथ परफॉर्मन्स पसंत करणाऱ्यांसाठी योग्य.
Picture Credit: Pinterest
Classic 350 – क्लासिक स्टाईल आणि आरामदायी क्रूझिंगसाठी. Honda CB350 – आधुनिक फीचर्स आणि स्मूथ परफॉर्मन्ससाठी. तुमच्या गरजेनुसार दोन्ही बाईक्स उत्तम पर्याय ठरू शकतात.
Picture Credit: Pinterest