Open-Ear Earbuds हे कानाच्या आत न बसता कानाच्या बाहेर आरामात बसतात. त्यामुळे संगीत ऐकतानाही आजूबाजूचे आवाज ऐकू येतात.
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सामान्य In-Ear Earbuds कानाच्या आत बसतात, तर Open-Ear Earbuds कानाला पूर्णपणे बंद करत नाहीत. त्यामुळे बाहेरील वातावरणाची जाणीव कायम राहते.
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रनिंग, सायकलिंग, वॉकिंग किंवा ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी Open-Ear Earbuds अधिक उपयुक्त ठरू शकतात, कारण वाहतुकीचे किंवा आसपासचे आवाज ऐकू येतात.
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Open-Ear Earbuds मध्ये स्वच्छ आवाज मिळतो. मात्र, Bass आणि Noise Isolation हे In-Ear Earbuds इतके प्रभावी नसू शकतात.
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कानात काहीही न घालता दीर्घकाळ वापर करता येत असल्याने अनेकांना Open-Ear Earbuds अधिक आरामदायी वाटतात.
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अनेक नवीन Open-Ear Earbuds मध्ये AI Noise Cancellation आणि मल्टी-मायक्रोफोन तंत्रज्ञान मिळते, ज्यामुळे कॉलिंगचा अनुभव सुधारू शकतो.
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गर्दीच्या किंवा खूप गोंगाटाच्या ठिकाणी बाहेरील आवाज जास्त ऐकू येऊ शकतो. त्यामुळे पूर्णपणे इमर्सिव्ह म्युझिक अनुभव अपेक्षित असल्यास In-Ear Earbuds अधिक योग्य ठरू शकतात.
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Open-Ear Earbuds आता बजेटपासून प्रीमियम सेगमेंटपर्यंत उपलब्ध आहेत. फीचर्स आणि ब्रँडनुसार किंमत बदलते.
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रनिंग, सायकलिंग आणि प्रवास: Open-Ear Earbuds म्युझिक, गेमिंग आणि Noise Isolation: In-Ear Earbuds तुमच्या वापरानुसार योग्य पर्याय निवडा.
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