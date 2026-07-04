भारतात ओप्पो बबल लाँच

Science Technology

4 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

ओप्पो बबल

ओप्पोने अलीकडेच नव्या स्मार्टफोनसह ओप्पो बबल भारतात लाँच केले आहे. 

(फोटो सौजन्य – Oppo)

कॅमेरा अटॅचमेंट

ओप्पो बबल हे कंपनीचे पहिले स्मार्ट कॅमेरा अटॅचमेंट आहे. 

(फोटो सौजन्य – Oppo)

स्मार्ट ॲक्सेसरी 

हे ॲक्सेसरी फोनच्या मागील बाजूला मॅग्नेटिक पद्धतीने चिटकते. 

(फोटो सौजन्य – Oppo)

याचे वजन केवळ 27.5 ग्रॅम आणि यामध्ये 1.73 अमोलेड डिस्प्ले आहे. 

ॲक्सेसरीचे वजन

(फोटो सौजन्य – Oppo)

या ॲक्सेसरीमध्ये 550mAh बॅटरी दिली आहे. 

ॲक्सेसरीची बॅटरी

(फोटो सौजन्य – Oppo)

धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी ओप्पो बबलला IP54 रेटिंग मिळाली आहे. 

आयरी रेटिंग

(फोटो सौजन्य – Oppo)

ही ॲक्सेसरी एका आरशाप्रमाणे काम करते. ज्यामुळे तुम्ही बॅक कॅमेऱ्याने सेल्फी घेऊ शकता. 

कसे काम करते?

(फोटो सौजन्य – Oppo)

या ॲक्सेसरीची किंमत 7,999 रुपये आहे.

ॲक्सेसरीची किंमत

(फोटो सौजन्य – Oppo)

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