ओप्पो K14x 5G ची विक्री झाली सुरु 

Science Technology

16 February 2026

Author:  हर्षदा जाधव

ओप्पो K14x 5G स्मार्टफोन दोन व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. 

स्मार्टफोन व्हेरिअंट

Picture Credit: X

व्हेरिअंटची किंमत

डिव्हाईसच्या 4GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 14,999 रुपये आहे. 

Picture Credit: X

डिव्हाईसच्या 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 16,999 रुपये आहे.

डिव्हाईसची किंमत

Picture Credit: X

आइसी ब्लू आणि प्रिज्म वॉयलेट अशा दोन रंगात ओप्पो K14x 5G स्मार्टफोन लाँच केला आहे. 

कलर व्हेरिअंट

Picture Credit: X

निवडक बँक कार्ड्सवर कंपनी 1,500 रुपयांपर्यंत इंस्टंट बँक डिस्काऊंट ऑफर करत आहे.

बँक कार्ड्स

Picture Credit: X

4GB व्हेरिअंट 13,499 रुपये आणि 6GB व्हेरिअंट 15,499 रुपयांत उपलब्ध असणार आहे. 

ऑफर्स उपलब्ध

Picture Credit: X

ओप्पो K14x 5G स्मार्टफोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.75-इंच HD+ डिस्प्ले दिला आहे. 

रिफ्रेश रेट

Picture Credit: X

अधिक चांगल्या परफॉर्मंससाठी फोनमध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 6300 चिपसेट दिली आहे. 

चांगला परफॉर्मंस

Picture Credit: X

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा