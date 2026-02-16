ओप्पो K14x 5G स्मार्टफोन दोन व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे.
डिव्हाईसच्या 4GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 14,999 रुपये आहे.
डिव्हाईसच्या 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 16,999 रुपये आहे.
आइसी ब्लू आणि प्रिज्म वॉयलेट अशा दोन रंगात ओप्पो K14x 5G स्मार्टफोन लाँच केला आहे.
निवडक बँक कार्ड्सवर कंपनी 1,500 रुपयांपर्यंत इंस्टंट बँक डिस्काऊंट ऑफर करत आहे.
4GB व्हेरिअंट 13,499 रुपये आणि 6GB व्हेरिअंट 15,499 रुपयांत उपलब्ध असणार आहे.
ओप्पो K14x 5G स्मार्टफोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.75-इंच HD+ डिस्प्ले दिला आहे.
अधिक चांगल्या परफॉर्मंससाठी फोनमध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 6300 चिपसेट दिली आहे.
