Oppo Find N6 या फोल्डेबल फोनचे फिचर्स आले समोर
बेंचमार्क लिस्टींगनुसार, Find N6 Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसरवर चालेल
आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 सह लॉन्च होईल हा फोन
यामध्ये 16GB रॅम व 1TB पर्यंत इंटरनल स्टोरेज मिळू शकते
या फोनमध्ये 80W चे फास्ट चार्जिंग मिळू शकते
या फोनमध्ये 8.12 इंचाचे LTPO OLED स्क्रिन पॅनेल असण्याची शक्यता
Oppo Find N5 नुसार यामध्ये ट्रिपल रेअर कॅमेरा सेटअप असू शकतो
आजवरचा सर्वात स्लीम व हलका फोल्डेबल फोन असल्याचा दावा
