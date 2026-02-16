लाँच होत आहे Oppo चा नवीन फोल्डेबल फोन

Technology

16 February 2026

Author: Ved Barve

Oppo Find N6 या फोल्डेबल फोनचे फिचर्स आले समोर

Oppo Find N6

Picture Credit: Pinterest

बेंचमार्क लिस्टींगनुसार, Find N6 Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसरवर चालेल

पॉवरफुल प्रोसेसर

Picture Credit: Pinterest

आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 सह लॉन्च होईल हा फोन

अँड्रॉईड व्हर्जन

Picture Credit: Pinterest

यामध्ये 16GB रॅम व 1TB पर्यंत इंटरनल स्टोरेज मिळू शकते

रॅम व स्टोरेज

Picture Credit: Pinterest

या फोनमध्ये 80W चे  फास्ट चार्जिंग मिळू शकते

फास्ट चार्जिंग

Picture Credit: Pinterest

या फोनमध्ये 8.12 इंचाचे LTPO OLED स्क्रिन पॅनेल असण्याची शक्यता

डिस्प्ले

Picture Credit: Pinterest

Oppo Find N5 नुसार यामध्ये  ट्रिपल रेअर कॅमेरा सेटअप  असू शकतो

कॅमेरा

Picture Credit: Pinterest

आजवरचा सर्वात स्लीम व हलका फोल्डेबल फोन असल्याचा दावा

डिझाईन

Picture Credit: Pinterest

