टेक कंपनी ओप्पो लवकरच A6 लाइनअपअंतर्गत एक नवीन स्मार्टफोन लाँच करणार आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीचा नवीन स्मार्टफोन A7 Pro Max या नावाने लाँच केला जाऊ शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
नवा स्मार्टफोन आतापर्यंतचा सरिजमधील सर्वात पावरफुल स्मार्टफोन असणार आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
टिपस्टर डिजिटल चॅट स्टेशनने आगामी स्मार्टफोनचे काही डिटेल्स शेअर केले आहेत.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आगामनी स्मार्टफोनमध्ये 6.78-इंच OLED पॅनल आणि फ्लॅट डिझाईन असू शकते.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
नव्या स्मार्टफोनमध्ये रेजोल्यूशन 1.5K आणि रिफ्रेश रेट 120Hz असू शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आगामी डिव्हाईसमध्ये इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीच्या आगामी स्मार्टफोनमध्ये 10,000mAh सिंगल सेल बॅटरी असू शकते.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)