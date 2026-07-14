सध्या Maruti Suzuki Victoris या हायब्रिड SUV कारची चांगलीच चलती पाहायला मिळत आहे.
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जबरदस्त डिझाईन, आधुनिक फीचर्स आणि इंधन कार्यक्षमतेमुळे या SUV ला ग्राहकांकडून चांगला प्रकिसाद मिळत आहे.
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२०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यात ७३,९९२ युनिट्स विकले गेले असून विक्रीत जबरदस्त वाढ झाली आहे.
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ही SUV पेट्रोल, CNG आणि Hybrid अशा विविध पॉवरट्रेनमध्ये उपलब्ध असल्याने ग्राहकांना योग्य पर्याय निवडता येतो.
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जुलै २०२६ मध्ये निवडक CNG व्हेरिएंट्सवर एकूण २ लाखांचा डिस्काऊंट मिळत आहे.
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ऑफरमध्ये कॅश डिस्काऊंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रॅपेज आणि इतर लाभांचा समावेश आहे.
Picture Credit : Pinterest
CNG व्हेरिएंट सुमारे २७.०२km/kg पर्यंत मायलेज. तर पेट्रोल व्हेरिएंटमध्येही सुमारे २१kmpl पर्यंत इंधन कार्यक्षमता मिळू शकते.
Picture Credit : Pinterest
ऑफर सर्व व्हेरिएंट्सवर समान नसतात. शहर, डीलर आणि स्टॉकनुसार लाभ बदलू शकतात. त्यामुळे ऑफर डीलरकडून जाणून घ्या.
Picture Credit : Pinterest
जास्त मायलेज, कमी इंधन खर्च आणि रोजच्या वापरासाठी SUV शोधणाऱ्यांसाठी हा पर्याय आकर्षक ठरू शकतो.
Picture Credit : Pinterest