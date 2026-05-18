18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर आपल्याकडे कोणती कागदपत्रे असावीत ते पाहुयात. 

India

18 May 2026

Author:  तेजस भागवत 

नियम 

18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर सरकारी, बँकेच्या कामासाठी कागदपत्रे लागतात. 

मतदान कार्ड 

18 वर्षे होताच मतदान कार्ड काढावे. त्यामुळे तुम्हाला मतदान करता येईल. 

रस्त्यावर गाडी चालवण्यासाठी तुमच्याकडे लायसन्स असणे आवश्यक असते. 

ड्रायव्हींग लायसन्स 

नोकरी आणि बँक या दोन्ही ठिकाणी उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून पॅन कार्ड महत्वाचे आहे. 

पॅन कार्ड 

18 वर्षे पूर्ण होताच आधार कार्ड अपडेट करणे आवश्यक आहे. 

आधार कार्ड 

तुम्हाला शिक्षणासाठी, फिरण्यासाठी परदेशात जायचे असल्यास तुम्हाला पासपोर्टची गरज भासते. 

पासपोर्ट 

