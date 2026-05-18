18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर सरकारी, बँकेच्या कामासाठी कागदपत्रे लागतात.
18 वर्षे होताच मतदान कार्ड काढावे. त्यामुळे तुम्हाला मतदान करता येईल.
रस्त्यावर गाडी चालवण्यासाठी तुमच्याकडे लायसन्स असणे आवश्यक असते.
नोकरी आणि बँक या दोन्ही ठिकाणी उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून पॅन कार्ड महत्वाचे आहे.
18 वर्षे पूर्ण होताच आधार कार्ड अपडेट करणे आवश्यक आहे.
तुम्हाला शिक्षणासाठी, फिरण्यासाठी परदेशात जायचे असल्यास तुम्हाला पासपोर्टची गरज भासते.
