मधाला आयुर्वेदात अमृत म्हटले आहे. मात्र हे चुकीच्या पद्धतीने खाल्ल्यास शरीराला नुकसान होऊ शकते.
मध हे गरम असते आणि त्याचे गुणधर्म समजण्यासाठी नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे
मधाला कधीही उकळते पाणी, गरम दूध किंवा चहामध्ये टाकून पिऊ नका. हे नेहमी एकत्र करा किंवा सामान्य वातावरणात ठेवा.
आयुर्वेदानुसार, तूप आणि मध हे विरुद्ध मिश्रण आहे. हे शरीरात नकारात्मक प्रभाव तयार करते. याची मात्रा नेहमी वेगळी ठेवा.
मध कधीही गॅसवर गरम करू नये आणि शिजवले जाणाऱ्या गोष्टीमध्ये साखर स्वरूपात एकत्र करावे
1 वर्षांच्या छोट्या मुलांना मध देऊ नका. त्यामध्ये बोटुलिज्म नावाचे एक प्रकारचे फूड पॉइजनिंगचा धोका असतो. कारण त्याची पचनसंस्था तयार झालेली नसते.
मध खाताना या सर्व गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे.