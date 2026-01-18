मध खाताना या गोष्टींकडे द्या लक्ष

Life style

18 January, 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

मधाला आयुर्वेदात अमृत म्हटले आहे. मात्र हे चुकीच्या पद्धतीने खाल्ल्यास शरीराला नुकसान होऊ शकते.

शरीराला नुकसान होणे

मध हे गरम असते आणि त्याचे गुणधर्म समजण्यासाठी नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे 

नियमांचे पालन

या गोष्टी एकत्र करू नका 

मधाला कधीही उकळते पाणी, गरम दूध किंवा चहामध्ये टाकून पिऊ नका. हे नेहमी एकत्र करा किंवा सामान्य वातावरणात ठेवा.

तूप आणि मधाचे मिश्रण

आयुर्वेदानुसार, तूप आणि मध हे विरुद्ध मिश्रण आहे. हे शरीरात नकारात्मक प्रभाव तयार करते. याची मात्रा नेहमी वेगळी ठेवा.

गॅसवर ठेवू नका

मध कधीही गॅसवर गरम करू नये आणि शिजवले जाणाऱ्या गोष्टीमध्ये साखर स्वरूपात एकत्र करावे

मुलांसाठी सावधानता

1 वर्षांच्या छोट्या मुलांना मध देऊ नका. त्यामध्ये बोटुलिज्म नावाचे एक प्रकारचे फूड पॉइजनिंगचा धोका असतो. कारण त्याची पचनसंस्था तयार झालेली नसते. 

काळजी घ्या 

मध खाताना या सर्व गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

