कुरकुरीत मेथी पुरी आता घरीच बनवा

17 January 2026

Author:  नुपूर भगत

एका मोठ्या भांड्यात गव्हाचे पीठ घ्या. त्यात मीठ, लाल तिखट, हळद आणि जिरे घाला.

गव्हाचे पीठ

आता बारीक चिरलेली ताजी मेथी घालून सगळे साहित्य नीट मिसळा.

मेथी घाला

त्यात मोहनसाठी तेल किंवा तूप घाला आणि हाताने पीठ चोळून घ्या.

मोहन घाला

थोडे थोडे पाणी घालत घट्ट कणीक मळून घ्या. कणीक 10 मिनिटे झाकून ठेवा.

कणिक मळा 

कणकेचे छोटे गोळे करा आणि लाटण्याने मध्यम जाडीच्या छोट्या पुरी लाटा.

पुऱ्या लाटा 

कढईत तेल गरम करा. तेल मध्यम गरम झाल्यावर पुरी सोडून दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.

तळून घ्या

तळलेल्या मेथी पुरी कागदावर काढून अतिरिक्त तेल शोषून घ्या. पुऱ्यांना हवाबंद डब्यात साठवून ठेवा.

हवाबंद डब्यात साठवा

