रविवार 14 जून रोजी दुपारी 1.15 वाजता शूल योग तयार होत आहे.
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ज्योतिषशास्त्रात शूल योग समस्यांचा कारक मानला जातो. यावेळी ग्रहांच्या स्थितीमुळे काही राशींच्या लोकांना सावध राहण्याची गरज आहे.
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शूल योगाच्या प्रभावामुळे आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. कामाच्या ठिकाणी काळजी घेणे गरजेचे आहे.
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कर्क राशीच्या लोकांना मानसिक तणाव आणि कौटुंबिक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा
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कन्या राशीच्या लोकांना आरोग्याच्या समस्या जाणवू शकतात. कामाचा ताण वाढल्याने मानसिक ताण देखील वाढू शकतो.
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वृश्चिक राशीच्या लोकांना पैशांची कमतरता आणि आर्थिक ताण जाणवू शकतो. कोणतीही गुंतवणूक किंवा व्यवहार करताना विचारपूर्वक निर्णय घ्या
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मीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ कठीण राहू शकतो. व्यावसायिक जीवनात काही समस्या समोर येऊ शकतात.
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