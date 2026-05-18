विकेंड ट्रिपसाठी फिरून या ‘या’ भन्नाट ठिकाणी

Life style

18 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

लोणावळा

थंड वातावरणात हिरवेगार डोंगर आणि धबधब्यांचा अनुभव घेण्यासाठी या ठिकाणी भेट देऊ शकता. 

महाबळेश्वर

महाबळेश्वरमध्ये स्ट्रॉबेरी, सुंदर व्ह्यू पॉइंट्स आणि निसर्गरम्य वातावरणाचा अनुभव घेऊ शकता. 

अलिबाग

समुद्रकिनारे आणि शांत वातावरणामुळे हे ठिकण अनेकांचे आवडते आहे. 

निसर्गप्रेमींसाठी खास असलेल्या या ठिकाणी वाहनमुक्त आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण आहे. 

माथेरान

बीच, नाईटलाइफ आणि स्वादिष्ट खाद्यपदार्थांसाठी हे ठिकण लोकप्रिय आहे. 

गोवा

राजस्थानी संस्कृती, तलाव आणि राजवाड्यांचे सौंदर्य अनुभवायचे असेल उदयपूरला भेट देऊ शकता. 

उदयपूर

विकेंड ट्रिपसाठी मनाली नेहमीच आकर्षणाचे केंद्र ठरले आहे. 

मनाली

तुम्ही तुमच्या बजेट आणि आवडीनुसार विकेंड डेस्टिनेशन निवडू शकता. 

विकेंड डेस्टिनेशन

