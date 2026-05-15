पेट्रोल-डिझेलचे दर कोण ठरवतात? 

15 May 2026

Author:  श्वेता झगडे

भारतात इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्या 

नवीन नियमानुसार, जून २०१७ पूर्वी दर १५ दिवसांनी किमतींचा आढावा घेतला जात असे.

आता 'डेली प्राईस रिव्हिजन' प्रणालीनुसार, दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर लागू

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार आणि इतर खर्चांचा विचार करून कंपन्या हे दर अपडेट करतात.

केंद्र सरकारकडून 'एक्साईज ड्युटी' आकारली जाते. प्रत्येक राज्य सरकार आपापल्या परीने 'व्हॅट' वसूल

प्रत्येक राज्याचा 'व्हॅट' दर वेगवेगळा असतो, मुंबई आणि दिल्लीतील पेट्रोलच्या दरात मोठी तफावत

पेट्रोल पंप चालकांना प्रति लिटर ठराविक कमिशन दिले जाते. अंतिम किंमतीत जोडले जाते

जून 2017 पासून भारतात डायनॅमिक फ्युएल प्रायसिंग सिस्टम लागू आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलरचा दर, कर, मागणी यांचा आढावा घेऊन नवीन दर जाहीर करतात.

