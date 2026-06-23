गेम खेळताना फोन गरम होतोय?

Science Technology

23 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

स्मार्ट ट्रिक्स

स्मार्टफोनवर गेम खेळताना फोन गरम होत असेल तर काही स्मार्ट ट्रिक्स वापरू शकता.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

कव्हर काढा

गेम खेळण्यापूर्वी स्मार्टफोनचे कव्हर काढा, ज्यामुळे फोनमधील गरम हवा सहजपणे बाहेर जाईल.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

बॅकग्राऊंड अ‍ॅप्स 

गेम सुरु करण्यापूर्वी बॅकग्राऊंडमध्ये सुरु असणारे अ‍ॅप्स बंद करा.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

गेमची ग्राफीक्स सेटिंग्ज कमी करा, ज्यामुळे प्रोसेसरवरील दाब कमी होतो.

ग्राफीक्स सेटिंग्ज

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

सतत गेम खेळण्यापेक्षा 5 ते 10 मिनिटांचा ब्रेक घ्या, ज्यामुळे डिव्हाईस गरम होणार नाही.

ब्रेक घ्या

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

कधीही फोन चार्जिंगला लावून गेम खेळू नका, यामुळे फोनचे तापमान वाढते.

फोनचे तापमान

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

हवेचा प्रवाह चांगला असेल आणि जिथे थेट ऊन येणार नाही, अशा ठिकाणी बसून गेम खेळा.

चांगला हवेचा प्रवाह

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

गेमिंग दरम्यान ब्राईटनेस कमी ठेवा, ज्यामुळे फोन जास्त गरम होणार नाही.

कमी ब्राईटनेस 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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