Privacy सुरक्षित ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या Settings

Science Technology

25 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

स्मार्टफोनमध्ये काही Settings बदलल्यास तुमचा वैयक्तिक डेटा अधिक सुरक्षित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

अधिक सुरक्षित ठेवण्यास मदत

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Settings मध्ये जाऊन Camera, Microphone, Location आणि Contacts चा प्रवेश फक्त गरजेच्या अॅप्सनाच द्या.

App Permissions तपासा

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सर्व अॅप्सना सतत Location देण्याऐवजी "While Using the App" हा पर्याय निवडा.

Location Access मर्यादित ठेवा

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Google Account, WhatsApp आणि इतर महत्त्वाच्या खात्यांसाठी 2-Step Verification सुरू ठेवा.

Two-Factor Authentication सुरू करा

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फोन लॉक असताना OTP, बँक मेसेज किंवा वैयक्तिक माहिती दिसणार नाही, अशी Notification Settings ठेवा.

Lock Screen Notifications लपवा

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वापर नसताना Bluetooth आणि Wi-Fi बंद केल्यास अनावश्यक कनेक्शनचा धोका कमी होतो.

Bluetooth आणि Wi-Fi गरज नसताना बंद ठेवा

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Play Protect नियमितपणे अॅप्स स्कॅन करून संशयास्पद अॅप्सबाबत सूचना देण्यास मदत करते.

Google Play Protect सुरू ठेवा

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फोन आणि अॅप्सचे नवीन अपडेट्स वेळेवर इन्स्टॉल करा. यामुळे सुरक्षा सुधारणा मिळतात.

Software Update दुर्लक्षित करू नका

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या Settings नियमित तपासल्यास तुमचा स्मार्टफोन आणि वैयक्तिक माहिती अधिक सुरक्षित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

छोटे बदल, मोठे संरक्षण

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