eSIM चे फायदे आणि तोटे

30 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

eSIM म्हणजे काय?

Physical SIM ला पर्याय ठरणारे हे तंत्रज्ञान किती उपयुक्त?

eSIM म्हणजे नेमकं काय?

eSIM हे फोनमध्येच बसवलेले डिजिटल SIM असते. वेगळे SIM कार्ड टाकण्याची गरज नसते.

फायदा : SIM बदलण्याची गरज नाही

नवीन कनेक्शन किंवा नेटवर्क बदलताना SIM काढणे-घालणे आवश्यक नसते.

एक Physical SIM आणि एक eSIM एकाच वेळी वापरता येते.

फायदा: Dual SIM वापरणे सोपे

फोनमध्ये SIM Tray साठी कमी जागा लागते, त्यामुळे इतर फीचर्ससाठी अधिक जागा उपलब्ध होते.

फायदा: जागेची बचत

eSIM सपोर्ट प्रामुख्याने मिड-रेंज आणि प्रीमियम स्मार्टफोनमध्येच दिला जातो.

तोटा: सर्व फोनमध्ये उपलब्ध नाही

नवीन फोनमध्ये eSIM ट्रान्सफर करण्यासाठी ऑपरेटरची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागू शकते.

तोटा: फोन बदलताना प्रक्रिया जास्त

सर्व टेलिकॉम ऑपरेटर किंवा सर्व देशांमध्ये eSIM सेवा उपलब्ध असेलच असे नाही.

तोटा: नेटवर्कवर अवलंबून

सोय, सुरक्षा आणि आधुनिक फीचर्स हवे असतील तर eSIM चांगला पर्याय ठरू शकतो.

eSIM घ्यावे का?

