Physical SIM ला पर्याय ठरणारे हे तंत्रज्ञान किती उपयुक्त?
eSIM हे फोनमध्येच बसवलेले डिजिटल SIM असते. वेगळे SIM कार्ड टाकण्याची गरज नसते.
नवीन कनेक्शन किंवा नेटवर्क बदलताना SIM काढणे-घालणे आवश्यक नसते.
एक Physical SIM आणि एक eSIM एकाच वेळी वापरता येते.
फोनमध्ये SIM Tray साठी कमी जागा लागते, त्यामुळे इतर फीचर्ससाठी अधिक जागा उपलब्ध होते.
eSIM सपोर्ट प्रामुख्याने मिड-रेंज आणि प्रीमियम स्मार्टफोनमध्येच दिला जातो.
नवीन फोनमध्ये eSIM ट्रान्सफर करण्यासाठी ऑपरेटरची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागू शकते.
सर्व टेलिकॉम ऑपरेटर किंवा सर्व देशांमध्ये eSIM सेवा उपलब्ध असेलच असे नाही.
सोय, सुरक्षा आणि आधुनिक फीचर्स हवे असतील तर eSIM चांगला पर्याय ठरू शकतो.
