पिस्ता देतो चेहऱ्यावर ग्लो, पण कसं ?

Health 

11 January 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

सुकामेवा ज्याच्याशिवाय अपूर्ण आहे ते म्हणजे पिस्ता.

पिस्ता

Picture Credit: Pixabay

पिस्ता हे अतिशय पौष्टिक ड्रायफ्रूट असून नियमित आणि मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्यास शरीराला अनेक फायदे होतात.

पिस्ता 

पिस्त्यामध्ये चांगले फॅट्स , अँटिऑक्सिडंट्स आणि फायबर भरपूर असतात.

अँटिऑक्सिडंट्स 

कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात राहते आणि हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

कोलेस्ट्रॉल 

पिस्त्यामध्ये प्रोटीन व फायबर जास्त असल्याने पोट लवकर भरल्यासारखं वाटतं.

प्रोटीन व फायबर 

लो ग्लायसेमिक इंडेक्स असल्यामुळे मधुमेहींसाठी पिस्ता फायदेशीर ठरतो. रक्तातील साखर अचानक वाढत नाही.

रक्तातील साखर

पिस्त्यामध्ये ल्यूटीन आणि झिअक्सँथिन हे अँटिऑक्सिडंट्स असतात.  

डोळ्यांसाठी फायदेशीर

Picture Credit: Pinterest

पिस्त्यामुळे जे डोळ्यांचं आरोग्य सुधारतात आणि वयामुळे होणारे डोळ्यांचे आजार टाळण्यास मदत करतात.

डोळ्यांचं आरोग्य

Picture Credit: Pinterest

