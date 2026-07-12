सर्वात आधी पासपोर्ट सेवा पोर्टलला भेट द्या आणि तुमचे अकाऊंट तयार करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
अकाऊंट बनवल्यानंतर लॉगिन करा आणि पासपोर्ट ॲप्लिकेशन फॉर्म भरा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
अर्ज करण्यापूर्वी ओळखपत्र, जन्मदाखला असे महत्त्वाचे कागदपत्र तयार ठेवा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आता फॉर्म व्यवस्थित भरा आणि सबमिट करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
फॉर्म सबमिट करताना तुम्हाला ऑनलाईन फी भरावी लागेल.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आता तुमच्या सोयीनुसार, जवळील पासपोर्ट सेवा केंद्राची भेटीची वेळ निवडा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
पासपोर्ट सेवा केंद्रामध्ये तुमचे ओरिजीनल कागदपत्र घेऊन जा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
पोलीस व्हेरिफिकेशन आणि सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पासपोर्ट तुमच्या घरी येईल.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)