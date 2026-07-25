नवीन Maruti Brezza अनेक आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. चला पाहूया सर्व 1कलर ऑप्शन्स.
Picture Credit: marutisuzuki
साधा, एलिगंट आणि कायम ट्रेंडमध्ये राहणारा रंग. धूळ कमी दिसते आणि रीसेल व्हॅल्यूच्या दृष्टीनेही अनेकांची पसंती.
Picture Credit: marutisuzuki
सिल्व्हर रंगामुळे Brezza ला स्वच्छ आणि प्रीमियम लूक मिळतो. धूळ आणि छोटे स्क्रॅच तुलनेने कमी दिसतात, त्यामुळे रोजच्या वापरासाठी हा लोकप्रिय पर्याय मानला जातो.
Picture Credit: marutisuzuki
Magma Grey हा आधुनिक आणि दमदार लूक देणारा रंग आहे. SUV चा बोल्ड डिझाइन अधिक उठून दिसतो आणि प्रीमियम फिनिश पसंत करणाऱ्यांसाठी हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: marutisuzuki
वेगळा आणि प्रीमियम लूक हवा असेल तर हा रंग उत्तम पर्याय ठरू शकतो. सूर्यप्रकाशात याचा शेड अधिक आकर्षक दिसतो.
Picture Credit: marutisuzuki
स्पोर्टी आणि बोल्ड लूक आवडणाऱ्यांसाठी हा रंग खास आहे. रस्त्यावर Brezza ला वेगळी ओळख मिळवून देतो.
Picture Credit: marutisuzuki
क्लासिक आणि प्रीमियम फिनिश देणारा हा रंग शांत आणि एलिगंट लूक पसंत करणाऱ्यांसाठी योग्य आहे.
Picture Credit: marutisuzuki
ब्लॅक किंवा व्हाईट रूफसह मिळणारे ड्युअल-टोन रंग Brezza ला अधिक स्टायलिश आणि मॉडर्न लूक देतात.
Picture Credit: marutisuzuki
White – क्लासिक लूक Silver/Grey – कमी देखभाल Blue – प्रीमियम स्टाईल Orange – स्पोर्टी लूक Beige – एलिगंट फिनिश तुमच्या वापर, आवड आणि देखभालीच्या सोयीप्रमाणे योग्य रंग निवडा.
Picture Credit: marutisuzuki