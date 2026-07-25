White, Orange की Blue? Maruti Brezza साठी कोणता रंग ठरेल बेस्ट?

Automobile

25 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

नवीन Maruti Brezza अनेक आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. चला पाहूया सर्व 1कलर ऑप्शन्स.

Maruti Brezza Color Options

Picture Credit: marutisuzuki

साधा, एलिगंट आणि कायम ट्रेंडमध्ये राहणारा रंग. धूळ कमी दिसते आणि रीसेल व्हॅल्यूच्या दृष्टीनेही अनेकांची पसंती.

Pearl Arctic White

Picture Credit: marutisuzuki

सिल्व्हर रंगामुळे Brezza ला स्वच्छ आणि प्रीमियम लूक मिळतो. धूळ आणि छोटे स्क्रॅच तुलनेने कमी दिसतात, त्यामुळे रोजच्या वापरासाठी हा लोकप्रिय पर्याय मानला जातो.

Splendid Silver

Picture Credit: marutisuzuki

Magma Grey हा आधुनिक आणि दमदार लूक देणारा रंग आहे. SUV चा बोल्ड डिझाइन अधिक उठून दिसतो आणि प्रीमियम फिनिश पसंत करणाऱ्यांसाठी हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.

Magma Grey

Picture Credit: marutisuzuki

वेगळा आणि प्रीमियम लूक हवा असेल तर हा रंग उत्तम पर्याय ठरू शकतो. सूर्यप्रकाशात याचा शेड अधिक आकर्षक दिसतो.

Pearl bluish black

Picture Credit: marutisuzuki

स्पोर्टी आणि बोल्ड लूक आवडणाऱ्यांसाठी हा रंग खास आहे. रस्त्यावर Brezza ला वेगळी ओळख मिळवून देतो.

Vivacious Orange

Picture Credit: marutisuzuki

क्लासिक आणि प्रीमियम फिनिश देणारा हा रंग शांत आणि एलिगंट लूक पसंत करणाऱ्यांसाठी योग्य आहे.

Lustrous Beige

Picture Credit: marutisuzuki

ब्लॅक किंवा व्हाईट रूफसह मिळणारे ड्युअल-टोन रंग Brezza ला अधिक स्टायलिश आणि मॉडर्न लूक देतात.

Dual-Tone पर्याय

Picture Credit: marutisuzuki

White – क्लासिक लूक Silver/Grey – कमी देखभाल Blue – प्रीमियम स्टाईल  Orange – स्पोर्टी लूक  Beige – एलिगंट फिनिश तुमच्या वापर, आवड आणि देखभालीच्या सोयीप्रमाणे योग्य रंग निवडा.

कोणता रंग निवडाल?

Picture Credit: marutisuzuki

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