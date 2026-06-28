तुम्ही देखील सेकंड हँड स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करताय?
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
सेकंड हँड स्मार्टफोन खरेदी करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
सेकंड हँड स्मार्टफोनमध्ये वॉरंटी असल्यास भविष्यात तुम्हाला फायदा होऊ शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
जुना स्मार्टफोन खरेदी केल्यानंतर त्याचा वापर सुरू करण्यापूर्वी फोन फॉरमॅट करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
खरेदीपूर्वी संपूर्ण फोन व्यवस्थित तपासा, कुठे डेमेज असल्यास त्वरित तक्रार करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
जास्त जुना स्मार्टफोन खरेदी केल्यास तुम्हाला सिक्युरिटी अपडेट्स मिळणार नाहीत.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
जुना स्मार्टफोन खरेदी करण्यापूर्वी वेगवेगळ्या वेबसाइटवर त्याच्या किंमती तपासा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
सर्व फीचर्स, किंमत आणि फोनची बॉडी पाहून स्मार्टफोन खरेदीचा निर्णय घ्या.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)