2026 Maruti Brezza ही LXi, VXi, ZXi आणि ZXi+ अशा चार प्रमुख व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. प्रत्येक व्हेरिएंट वेगवेगळ्या बजेट आणि गरजेनुसार तयार करण्यात आला आहे.
Picture Credit: marutisuzuki
किंमत: ₹7.40 लाख (एक्स-शोरूम) बजेटमध्ये Brezza हवी असल्यास LXi योग्य पर्याय आहे. आवश्यक सुरक्षा फीचर्स आणि दैनंदिन वापरासाठी लागणाऱ्या सुविधा मिळतात.
Picture Credit: marutisuzuki
किंमत: ₹8.55 लाख (एक्स-शोरूम) टचस्क्रीन, अधिक कम्फर्ट फीचर्स आणि उत्तम व्हॅल्यू फॉर मनी हवे असेल, तर VXi निवडू शकता.
Picture Credit: marutisuzuki
किंमत: ₹9.85 लाख (एक्स-शोरूम) LED लाइट्स, ऑटो क्लायमेट कंट्रोल आणि प्रीमियम फीचर्समुळे हा सर्वात संतुलित व्हेरिएंट मानला जातो.
Picture Credit: marutisuzuki
किंमत: ₹11.16 लाख (एक्स-शोरूम) 360° कॅमेरा, HUD, 9-इंच टचस्क्रीन, सनरूफ आणि इतर प्रीमियम फीचर्स या टॉप व्हेरिएंटमध्ये मिळतात.
Picture Credit: marutisuzuki
LXi, VXi आणि ZXi या व्हेरिएंटमध्ये फॅक्टरी-फिटेड CNG पर्याय उपलब्ध आहे. जर कमी इंधन खर्च महत्त्वाचा असेल, तर हे पर्याय अधिक फायदेशीर ठरू शकतात.
Picture Credit: marutisuzuki
– कमी बजेट: LXi – Value for Money: VXi – फीचर्स + किंमत यांचा उत्तम समतोल: ZXi – सर्व प्रीमियम फीचर्स: ZXi+
Picture Credit: marutisuzuki
जर तुम्हाला पैशाच्या बदल्यात सर्वाधिक फीचर्स हवे असतील, तर VXi आणि ZXi हे दोन व्हेरिएंट सर्वाधिक योग्य पर्याय ठरू शकतात. मात्र अंतिम निर्णय घेताना तुमचे बजेट, वापर आणि आवश्यक फीचर्स यांचा विचार नक्की करा.
Picture Credit: marutisuzuki