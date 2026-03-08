पोको भारतात आणखी एक स्वस्त स्मार्टफोन लाँच करण्याची तयारी करत आहे.
हा नवीन स्मार्टफोन सी सीरीज अंतर्गत लाँच केला जाणार आहे.
10 मार्च रोजी भारतात Poco C85x 5G स्मार्टफोन लाँच केला जाणार आहे.
आगामी स्मार्टफोनमध्ये 6,000mAh बॅटरीसह अनेक तगडे फीचर्स असणार आहेत.
स्मार्टफोनच्या मागे डुअल डोनवाला पॅनल दिला आहे.
गोल्ड रंगाच्या पर्यायात हा स्मार्टफोन भारतात उपलब्ध असणार आहे.
आगामी स्मार्टफोनची किंमत 10 हजार रुपयांच्या रेंजमध्ये असू शकते.
आगामी स्मार्टफोनची डेडिकेटेड माइक्रोसाइट फ्लिपकार्टवर लाईव्ह आहे.
