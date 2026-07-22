लाँचपूर्वीच POCO स्मार्टफोनची सर्वत्र चर्चा 

Science Technology

22 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

नवीन स्मार्टफोन 

पोको इंडिया लवकरच भारतात POCO M8 Power 5G स्मार्टफोन लाँच करणार आहे.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

पहिली झलक

कंपनीने फ्लिपकार्टवर स्मार्टफोनची पहिली झलक दाखवली आहे.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

लाँच तारीख

अद्याप स्मार्टफोनची लाँच तारीख जाहिर करण्यात आली नाही. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्मार्टफोन बॅटरी

आगामी स्मार्टफोनमध्ये 8,000mAh बॅटरी दिली जाण्याची शक्यता आहे. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्मार्टफोनमध्ये 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 22.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट असू शकतो. 

चार्जिंग सपोर्ट

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

आगामी डिव्हाईसमध्ये स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 4 चिपसेट दिला जाऊ शकतो. 

स्नॅपड्रॅगन चिपसेट 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

फोटोग्राफीसाठी स्मार्टफोनमध्ये 50MP चा प्रायमरी कॅमेरा असू शकतो. 

प्रायमरी कॅमेरा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

कंपनी 18,000 रुपयांच्या किंमतीत हा स्मार्टफोन लाँच करण्याची शक्यता आहे. 

स्मार्टफोनची किंमत

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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