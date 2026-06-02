तुम्ही लांब पल्ल्याची इलेक्ट्रिक कार विकत घेण्याचा विचार करत असाल तर जाणून घ्या.
भारतात उपलब्ध असलेल्या आणि ५०० किमी पेक्षा जास्त ड्रायव्हिंग रेंज देणाऱ्या सर्वोत्तम ईव्हींबद्दल.
महिंद्रा बीई ६ एका चार्जवर ६८३ किमी पर्यंतची रेंज देते.
टाटा हॅरियर ईव्ही पूर्ण चार्ज केल्यावर ६२७ किमी पर्यंत प्रवास करु शकते.
महिंद्रा xev 9E ची कमाल रेंज ६५६ किमी पर्यंत आहे.
मारुती सुझुकी ई व्हिटारा पूर्ण चार्जवर ५४३ किमी पर्यंत धावू शकते.
होंडाई आयोनिक ५ एका चार्जवर ६३१ किमी पर्यंत प्रवास करु शकते.
जास्त रेंज असलेल्या इलेक्ट्रिक कारमुळे केवळ प्रवासच सोपा होत नाही, तर वारंवार चार्जिंग करण्याची चिंताही कमी होते.
योग्य ईव्ही निवडताना रेंज, बॅटरी, फीचर्स आणि किंमत यांचा विचार करा.
तुमच्या बजेटनुसार योग्य पर्याय निवडा आणि सुरक्षित प्रवासाचा आनंद घ्या.
