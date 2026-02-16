SUV कारच्या मार्केटमध्ये Kia Seltos 2026 ची हवा
Kia Seltos 2026 या कारचे सॉलिड फिचर्स
20 किलोमीटर प्रति लीटर मायलेज देऊ शकते ही कार
Kia Seltos 2026 मध्ये 1497cc (≈1.5L) इंजिन आहे जे सुमारे 115PS पॉवर आणि चांगला टॉर्क देते
टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम Android Auto व Apple कारप्ले सपोर्ट, वायरलेस फोन चार्जर यासह अन्य अनेक सुविधा
मल्टिपल एअरबॅग्ज, ABS + EBD इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, पार्किंग सेन्सर्स व कॅमेरा
याची अंदाजे किंमत 10.50 ते 16 लाखांच्या दरम्यान असू शकते
