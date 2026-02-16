प्रिमियम फिचर्स, स्टाईलिश डिझाईनची जबरदस्त SUV 

Automobile

16 February 2026

Author: Ved Barve

SUV कारच्या मार्केटमध्ये Kia Seltos 2026 ची हवा

Kia Seltos 2026

Picture Credit: Pinterest

Kia Seltos 2026 या कारचे सॉलिड फिचर्स

फिचर्स

Picture Credit: Pinterest

20 किलोमीटर प्रति लीटर मायलेज देऊ शकते ही कार

मायलेज

Picture Credit: Pinterest

Kia Seltos 2026 मध्ये  1497cc (≈1.5L) इंजिन आहे  जे सुमारे 115PS पॉवर आणि  चांगला टॉर्क देते

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम Android Auto व Apple कारप्ले सपोर्ट, वायरलेस फोन चार्जर यासह अन्य अनेक सुविधा

स्मार्ट सुविधा

Picture Credit: Pinterest

मल्टिपल एअरबॅग्ज, ABS + EBD इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, पार्किंग सेन्सर्स व कॅमेरा

सेफ्टी फिचर्स

Picture Credit: Pinterest

याची अंदाजे किंमत 10.50 ते 16 लाखांच्या दरम्यान असू शकते

किंमत

Picture Credit: Pinterest

